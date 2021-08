Sozialverband VdK klagt für Pflegegelderhöhung

Berlin. Der Sozialverband VdK will gegen die Streichung der Pflegegelderhöhung klagen. Die »einkassierte Erhöhung« werde »notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht« eingeklagt, kündigte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Montag in Berlin an. Die zunächst angedachte Erhöhung war bei der im Juni verabschiedeten Pflegereform doch nicht umgesetzt worden. Während der Pandemie hätten sich die meisten Pflegebedürftigen zu Hause sowie ihre pflegenden Angehörigen verängstigt und vergessen gefühlt, erklärte der VdK bei der Vorstellung einer von ihm im Auftrag gegebenen Studie der Hochschule Osnabrück. (AFP/jW)