In China keine lokalen Coronainfektionen mehr

Beijing. Rund einen Monat nach Beginn des stärksten Ausbruchs des Coronavirus in China seit einem Jahr ist erstmals keine lokale Übertragung mehr gemeldet worden. Wie die Gesundheitsbehörden in Beijing am Montag mitteilten, gab es am Sonntag nur 21 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle. Bei dem Ausbruch mit der besonders ansteckenden Delta-Variante hatten sich mehr als 1.000 Menschen in fast 50 Städten angesteckt. Auslöser war nach Behördenangaben die Infektion von Flughafenmitarbeitern in einem russischen Flugzeug in der ostchinesischen Neun-Millionen-Metropole Nanjing. (dpa/jW)