Berlin. Das ND soll ab dem kommenden Jahr von einer Genossenschaft herausgegeben werden. Am Sonnabend brachten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Blattes die »nd.Genossenschaft« auf den Weg, wie die in Berlin ansässige Zeitung am Sonntag mitteilte. Das Vorhaben werde nun dem Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften vorgelegt. (dpa/jW)