Ostausschuss: Russland ist Energiepartner

Berlin. Der Vorstandsvorsitzende des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, plädiert für eine »Weiterentwicklung der deutsch-russischen Energiebeziehungen«. Er sagte der Passauer Neuen Presse: »Nie waren Kooperationen in diesem Feld dringender als heute, das unterstreichen die verheerenden Umweltkatastrophen wie die Überschwemmungen in Deutschland und die Brände in Sibirien.« Russland habe ein großes Potential, nicht nur die eigene Wirtschaft stärker auf erneuerbare Energie umzustellen, sondern auch, zum grünen Energiepartner der EU zu werden. (dpa/jW)