US-Regierung klagt erneut gegen Facebook

Washington. Die US-Regierung startet einen neuen Anlauf, vor Gericht die Entflechtung des Onlineriesen Facebook zu erreichen. Eine entsprechende Kartellrechtsklage reichte die Handelsbehörde FTC am Donnerstag in überarbeiteter Form ein. Die erste Version hatte der zuständige Richter James Boasberg im Juni mit der Begründung abgewiesen, die FTC habe für ein angebliches Monopol Facebooks im Markt für soziale Netzwerke keine ausreichenden Belege erbracht. Die Behörde hatte dem Konzern in der ursprünglich im Dezember eingereichten Klage unfairen Wettbewerb vorgeworfen und die Abspaltung der Fotoplattform Instagram und des Chatdienstes Whats-App ins Gespräch gebracht. Facebook habe die Firmen nur gekauft, um sie als Konkurrenten auszuschalten. (dpa/jW)