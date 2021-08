Burkina Faso: Mehr als 120 Tote nach Anschlag

Ouagadougou. Bei einem Terroranschlag und anschließenden Kämpfen sind in Burkina Faso mehr als 100 Menschen getötet worden. Das teilte die Regierung in der Nacht zum Freitag mit. Demnach seien 65 Zivilisten und 58 Dschihadisten ums Leben gekommen. Der Angriff habe sich am Mittwoch in der Nähe der nördlichen Stadt Arbinda ereignet, hieß es. Dabei habe es heftige Kämpfe zwischen Soldaten, Mitgliedern einer Bürgerwehr und Islamisten gegeben. (dpa/jW)