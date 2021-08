Regierungsumbildung in Venezuela

Caracas. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat am Donnerstag (Ortszeit) eine Reihe von Umbesetzungen an der Spitze verschiedener Ministerien verkündet. Außenminister Jorge Arreaza wird zukünftig dem Ressort Industrie und nationale Produktion vorstehen. Maduro erklärte dazu auf Twitter: »Mit seiner Arbeitsfähigkeit, seiner Intelligenz und seinem Engagement werden wir bei der Wiederbelebung der Produktivkräfte des Landes mit größerer Kraft vorankommen. Alles in Venezuela produzieren, das ist das Ziel!« Der neue Außenminister wird Félix Plasencia, der seit 2020 als Botschafter Venezuelas in China tätig ist, wie der Nachrichtensender Telesur berichtete. (jW)