Lettland: Proteste gegen Coronaregeln

Riga. In Lettland haben Tausende Menschen gegen verschärfte Coronaregeln protestiert. Bei einer Kundgebung am Mittwoch abend in der Hauptstadt Riga versammelten sich nach Polizeiangaben rund 3.500 Menschen im Zentrum. Der Unmut der Demonstrierenden richtete sich unter anderem gegen verpflichtende Impfungen und Einschränkungen wegen Corona in Bildungseinrichtungen sowie mehreren Bereichen des öffentlichen Lebens. Lettlands Regierung hat zuletzt mehrere neue Maßnahmen beschlossen. (dpa/jW)