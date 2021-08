Selenskij will Ukraines Flotte aufrüsten

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will die eigene Schwarzmeerflotte bis 2035 drastisch aufrüsten. »Unsere Aufgabe ist es, eine professionelle, mächtige Flotte zu bauen, die in der Lage ist, jedem eine Abfuhr zu erteilen«, sagte der 43jährige am Donnerstag in einem Interview, das er mehreren ukrainischen Medien gab. Der Staatschef kündigte die Anschaffung von Korvetten, Schnellbooten und U-Booten an. »Wir bereiten uns darauf vor, die Blockade der Schwarzmeerregion zu brechen«, unterstrich der Politiker mit Blick auf Russland. (dpa/jW)