Polen: »Auffanglager« an Grenze zu Belarus

Warschau. Wegen vieler »illegal« über Belarus einreisender Flüchtlinge hat Polen neue bewachte »Auffanglager« gebaut. Zwei dieser Einrichtungen seien in Biala Podlaska und Czerwony Bor im Osten des Landes entstanden, teilte der Chef des Grenzschutzes am Donnerstag mit. Gegenwärtig suche man nach weiteren Standorten. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Flüchtlinge nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde – als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. Nach Angaben des polnischen Innenministeriums von Mittwoch versuchten allein im August 2.100 Menschen »illegal« die Grenze von Belarus nach Polen zu überqueren. (dpa/jW)