Taliban wollen Freiheit der Medien respektieren

Paris. Die Taliban haben nach Angaben von »Reporter ohne Grenzen« zugesagt, die Freiheit der Medien zu respektieren. Sie habe von Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid persönlich am Sonntag die Zusicherung erhalten, dass Journalisten nicht verfolgt würden und Frauen weiterhin in den Medien arbeiten dürften, solange sie ihre Haare bedeckten, erklärte die französische Sektion der Organisation (RSF) am Dienstag. Allerdings riet der Taliban-Sprecher laut RSF den betroffenen Frauen, zu Hause zu bleiben, bis ein »rechtlicher Rahmen« für ihre künftige Arbeit geschaffen worden sei. (AFP/jW)