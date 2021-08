Streik in weltgrößter Kupfermine in Chile

Santiago de Chile. Beim weltweit größten Kupferproduzenten Codelco in Chile sind die Beschäftigten nach einem Aufruf von gleich drei Gewerkschaften in einen Streik getreten. Die Führung des Staatskonzerns wolle »Arbeitskosten reduzieren, indem sie Gesundheitsrechte und Kompensationsleistungen für jahrelange Arbeit streicht«, sagte der Präsident der Gewerkschaft Suplant, Clodomiro Vasquez, am Dienstag. »Das werden wir nicht zulassen.« Die Gewerkschaft schloss sich mit ihrem Streik im Andina-Bergwerk im Zentrum von Chile den beiden Gewerkschaften SIIL und SUT an. Zusammen vertreten die drei Organisationen 1.300 der 1.437 Bergleute in Andina. Im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 184.000 Tonnen Kupfer produziert. (AFP/jW)