Kritik vor Merkel-Besuch bei Putin

Berlin. Der für Freitag geplante Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim russischen Präsident Wladimir Putin in Moskau erfolgt in angespannter Atmosphäre. Der Besuch finde am ersten Jahrestag des Giftanschlages auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny statt, der »eine schwere Belastung des Verhältnisses zu Russland« darstelle, wie Seibert am Mittwoch in Berlin sagte. Forderungen der Bundesregierung zu Angelegenheiten des inhaftierten Nawalny »stehen weiter im Raum«, so Seibert. Nach dem Kurzbesuch in Moskau will Merkel am Sonntag den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Kiew treffen. (AFP/jW)