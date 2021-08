Rekordjahr für deutsche Chemieindustrie

Frankfurt am Main. Die deutsche Chemieindustrie steuert im zweiten Quartal 2021 nach Angaben ihres Verbandes VCI auf ein Rekordjahr zu. Nach sechs Monaten haben kräftig gestiegene Preise und eine um 5,9 Prozent gewachsene Produktion die Umsätze der drittgrößten deutschen Industriebranche um zwölf Prozent auf 111 Milliarden Euro getrieben, wie der Verband am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Voraussetzung sei die weltweite Erholung der Industrieproduktion gewesen. Für das laufende Jahr erwartet VCI-Präsident Christian Kullmann trotz angespannter Lieferketten und trotz Engpässen bei Vorprodukten einen Umsatzrekord von 211 Milliarden Euro. Bisheriger Bestwert ist das Jahr 2018 mit 203 Milliarden Euro, während im Coronajahr 2020 nur knapp 190 Milliarden Euro erlöst wurden. (dpa/jW)