Namhaftes Feld

Frankfurt am Main. Bei der dritten Auflage der neuen Deutschland-Tour (26. bis 29. August) wird ein namhaftes Peloton an den Start gehen. Neben dem britischen Topsprinter Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step), der bei der diesjährigen Tour de France vier Etappensiege feierte und mit dem legendären Eddy Merckx gleichzog, werden auch der Tour-Vierte von 2019, Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-Hansgrohe), und der frühere Tour-Sieger Chris Froome (Großbritannien/Israel Start-Up Nation) die vier Etappen von Stralsund nach Nürnberg in Angriff nehmen. Im vorläufigen 132köpfigen Fahrerfeld sind unter anderem auch die deutschen Sprinter André Greipel (Rostock/Israel Start-Up Nation), der nach der Saison seine Karriere beendet, Pascal Ackermann (Kandel) und der diesjährige Tour-Etappensieger Nils Politt (Köln/beide Bora-Hansgrohe) vertreten. Die dritte Auflage der Deutschland-Tour seit der Wiederaufnahme der Veranstaltung war ursprünglich für den 20. bis 23. August 2020 geplant, aufgrund der Coronapandemie aber abgesagt und auf Ende August 2021 verschoben worden. (sid/jW)