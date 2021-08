Halbleitermangel: Ford fährt Produktion runter

Köln. Wegen Halbleiterlieferproblemen muss der Autobauer Ford in Köln erneut seine Produktion runterfahren. Es habe coronabedingte Ausfälle bei einem Halbleiterhersteller in Malaysia gegeben, wodurch es bei einem Türmodulproduzenten zu Lieferproblemen gekommen sei, sagte ein Ford-Sprecher am Dienstag in Köln. Schon von Anfang Mai bis Mitte Juli hatte die Fiesta-Produktion in Köln wegen Halbleiterproblemen geruht – hierbei ging es um Technik für andere Bauteile. (dpa/jW)