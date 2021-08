Türkei bombardiert Hospital im Nordirak

Sindschar. Die türkische Luftwaffe hat am Dienstag ein Krankenhaus in der nordirakischen Sindschar-Region (kurdisch: Sengal) bombardiert. Dabei wurden nach Angaben der kurdischen Nachrichtenagentur ANF mehrere Personen verletzt. Erst am Montag waren bei einem türkischen Drohnenangriff in Sindschar der Kommandant der jesidischen Miliz YBS, Said Hassan, und sein Neffe getötet worden. Ankara hält die nach dem Genozid der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« an der Glaubensgemeinschaft der Jesiden 2014 gebildeten Selbstverteidigungsgruppen für Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).