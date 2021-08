Russische Militärübung in Tadschikistan

Duschanbe. Angesichts der Lage in Afghanistan hat Russland ein neues Manöver in Tadschikistan gestartet. Daran seien etwa 1.000 Soldaten beteiligt, die in Afghanistans Nachbarland stationiert seien, teilte der Zentrale Wehrbezirk der russischen Armee am Dienstag der Agentur Interfax zufolge mit. Auf zwei Übungsplätzen sollten die Soldaten »ihre Kampffähigkeiten« verbessern, hieß es. Russland, das in Tadschikistan seine größte Auslandsbasis unterhält, hatte erst kürzlich mit Tadschikistan und Usbekistan eine gemeinsame Militärübung abgehalten. (dpa/jW)