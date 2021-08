NGG will Zukunftsplan für Touristikbranche

Hamburg. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat vergangenen Dienstag vor einer weiteren Abwanderung von Fachkräften aus der Touristikbranche gewarnt. »Wenn es für Hotelangestellte und Köche keine klare Perspektive gibt, könnten schon in den nächsten Monaten weitere Zehntausende Beschäftigte das Gastgewerbe verlassen«, so der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. Die Unternehmer sollten gemeinsam mit der NGG über einen Zukunftsplan für die von Corona hart getroffene Branche verhandeln und ihren Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank die Zahl der Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben im ersten Halbjahr 2021 auf 76 Millionen – ein Minus von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und 66 Prozent weniger als noch im ersten Halbjahr 2019. Laut der Bundesagentur für Arbeit haben allein im vergangenen Jahr 275.000 Beschäftigte die Branche verlassen. (jW)