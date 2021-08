Streik der Beschäftigten bei Portakabin

Halle. Bei Portakabin wurde vergangenen Freitag gestreikt. Die IG Metall wollte damit Bewegung in die laufenden Tarifverhandlungen bringen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag erklärte. Die Beschäftigten des Herstellers von Baustellencontainern streiten für ein transparentes Entgeltsystem und einen Facharbeiterlohn in Höhe von 13 Euro pro Stunde. Dieser soll in Stufen bis spätestens Anfang 2023 eingeführt werden. Nach mehreren Verhandlungsrunden habe das Management deutlich gemacht, dass es lediglich bereit wäre, einen Stundenlohn von 12,85 Euro zu zahlen – bei einer Laufzeit »weit in das Jahr 2023 hinein«. Außerdem solle es weitere Verschlechterungen »gerade für ältere Beschäftigte« geben, hieß es in der Pressemitteilung. (jW)