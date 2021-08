Ukraine: Bürgermeister tot aufgefunden

Kriwij Rig. In der Ukraine ist der Bürgermeister der Großstadt Kriwij Rig (Kriwoi Rog), Konstantin Pawlow, mit einer Schussverletzung tot aufgefunden worden. »Heute untersuchen wir drei Versionen: Mord, Selbstmord und ebenso den fahrlässigen Umgang mit Waffen«, sagte der Chef der Polizei des Gebiets Dnipropetrowsk, Anatoli Schtschadilo, am Montag auf einer Pressekonferenz. Pawlow gehörte der »prorussischen« Partei Oppositionsplattform für das Leben an, die in den vergangenen Monaten unter starkem Druck der Regierung stand. Der 48jährige war erst im Dezember zum Bürgermeister der Industriestadt mit mehr als 600.000 Einwohnern gewählt worden. (dpa/jW)