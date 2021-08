Tödliches Gefecht zwischen Jerewan und Baku

Jerewan. Armenien hat nach einem neuen Schusswechsel an der Grenze zu Aserbaidschan den Tod eines Soldaten gemeldet. Der Mann sei von aserbaidschanischer Seite aus im Gebiet Nachitschewan von einem Scharfschützen getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag in der Hauptstadt Jerewan mit. Aserbaidschan dementierte dagegen, dass eigene Soldaten für den Tod des Armeniers verantwortlich seien. Die beiden Länder machten sich gegenseitig für neue Zwischenfälle verantwortlich. (dpa/jW)