Kohlegegner protestieren im Tagebau Garzweiler

Lützerath. Bei einer Protestaktion am Sonntag sind Braunkohlegegner in Nordrhein-Westfalen auf das Gelände des Tagebaus Garzweiler vorgedrungen. Die Polizei berichtete von etwa 90 Teilnehmern, die sich an mehreren Stellen Zutritt zu dem Werksgelände verschafft und dort musiziert hätten. Wegen Hausfriedensbruch liefen Ermittlungen. Zwei von drei Gruppen hätten bis zum frühen Nachmittag das Gelände wieder verlassen. »Wir sind viele, und wir werden entschieden für den Erhalt der Dörfer sowie den sofortigen Kohleausstieg kämpfen«, erklärte Emilia Lange, Sprecherin des Aktionsbündnisses »Ende Gelände«, in einer Mitteilung vom Sonntag. (dpa/jW)