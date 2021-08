Real wird weiter zerschlagen

Bonn. Das Bundeskartellamt hat dem Großflächendiscounter Kaufland grünes Licht für die Übernahme von 22 weiteren Real-Filialen gegeben. Durch die Übernahme sei »keine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs in den betroffenen Markträumen« zu erwarten, teilte die Wettbewerbsbehörde am Freitag in Bonn mit. Bereits im Dezember hatte Kaufland vom Kartellamt die Erlaubnis für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten erhalten. Kaufland gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe. (dpa/jW)