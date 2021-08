Ankara: Festnahmen nach Angriffen auf Syrer

Istanbul. Nach den Übergriffen auf Syrer in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Polizei weitere Verdächtige gefasst. Es seien 72 Menschen festgenommen worden, teilte die Polizeidirektion Ankara am Freitag auf Twitter mit. Am Vortag waren bereits 76 Menschen in diesem Zusammenhang festgenommen worden. Ein Mob hatte am Mittwoch Menschen syrischer Herkunft, ihre Geschäfte und Häuser angegriffen. (dpa/jW)