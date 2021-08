Litauen militarisiert Grenze zu Belarus

Vilnius. Wegen der zunehmenden Zahl »illegal« einreisender Menschen wird Litauen an der Grenze zu Belarus die Armee einsetzen. Einen entsprechenden Erlass unterzeichnete Präsident Gitanas Nauseda am Freitag, wie die Nachrichtenagentur BNS meldete. Zuvor hatte das Parlament darum ersucht. Das Militär erhält im Grenzgebiet erweiterte Rechte. So dürfen Fahrzeuge und Menschen gestoppt und durchsucht werden. Auch der Einsatz von nicht näher spezifizierter »Spezialausrüstung« werde erlaubt. Die Soldaten werden ihre Handlungen mit Grenzschutz und Geheimdienst koordinieren. (dpa/jW)