China und Russland beenden Manöver

Beijing. China und Russland haben eine positive Bilanz ihrer gemeinsamen Manöver mit mehr als 10.000 Soldaten in der nordwestchinesischen Region Ningxia gezogen. Ziel der Übungen von Montag bis Freitag waren eine Vertiefung des Antiterrorkampfes und die gemeinsame Wahrung regionaler Sicherheit und Stabilität. Die schon länger geplante Übung fand auch vor dem Hintergrund der wachsenden Sorge wegen der Eskalation in Afghanistan statt. Die gemeinsamen Manöver haben nach chinesischen Angaben die Zusammenarbeit der Streitkräfte Chinas und Russlands auf eine neue Stufe gehoben. Erstmals nahmen russische Truppen an Übungen auf chinesischem Boden teil und nutzten auch chinesisches Kampfgerät. Ferner wurden zum ersten Mal gemeinsam Kommando- und Kontrollsysteme genutzt, wie das chinesische Verteidigungsministerium in Beijing mitteilte. (dpa/jW)