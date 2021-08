Afghanistan: Auch Paris stoppt Abschiebungen

Paris. Auch Frankreich hat Abschiebungen nach Afghanistan offiziell ausgesetzt. Die Entscheidung sei aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in dem zentralasiatischen Land gefallen, erfuhr dpa am Donnerstag vom französischen Innenministerium. Bereits seit Anfang Juli habe es keine »Rückführungen« mehr in das Land gegeben. Deutschland und die Niederlande hatten am Mittwoch bekanntgegeben, vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr nach Afghanistan abzuschieben. Zuvor hatten EU-Botschafter in Kabul und viele Organisationen dies gefordert. (dpa/jW)