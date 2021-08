Israel weiht Büro in Marokko ein

Rabat. Israels Außenminister Jair Lapid hat bei seinem ersten offiziellen Besuch in Marokko ein Verbindungsbüro seines Landes eingeweiht. Die Zeremonie fand am Donnerstag in der Hauptstadt Rabat im Beisein des stellvertretenden marokkanischen Außenministers statt, wie das israelische Außenministerium mitteilte. Demnach handelt es sich um die erste offizielle Reise eines israelischen Außenministers nach Marokko seit 2003. Israel und Marokko hatten sich Ende vergangenen Jahres auf die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen geeinigt. (dpa/jW)