Jerewan bereit für Gespräche mit Baku

Jerewan. Im Konflikt mit Aserbaidschan zeigt sich die Südkaukasusrepublik Armenien bereit zu neuen Friedensgesprächen unter dem Dach der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Sein Land werde sich »auf hoher und auf höchster Ebene« an Verhandlungen beteiligen, sagte Regierungschef Nikol Paschinjan am Donnerstag in der Hauptstadt Jerewan. An der Grenze zwischen den beiden Ländern kommt es seit Monaten zu Zwischenfällen, Tote und Verletzte sind zu beklagen. Vom 27. September bis 9. November 2020 hatten Armenien und Aserbaidschan einen Krieg um die Region Berg-Karabach geführt, den Baku auch dank türkischer Hilfe für sich entscheiden konnte. Mehr als 6.500 Menschen starben. (dpa/jW)