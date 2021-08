Linke-Politiker Lorenz Gösta Beutin verurteilt

Recklinghausen. Der klimapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Lorenz Gösta Beutin, ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht Recklinghausen wegen Hausfriedensbruchs zu einer Geldstrafe verurteilt worden, wie Beutin am Donnerstag mitteilte. Er hatte im Februar 2020 als parlamentarischer Beobachter eine Aktion von Klimaschutzaktivisten auf dem Gelände des Kohlekraftwerks »Datteln IV« begleitet und war daraufhin vom Kraftwerkbetreiber Uniper angezeigt worden. Beutin warf der Staatsanwaltschaft vor, die Praxis der parlamentarische Beobachtung zu »kriminalisieren« und kündigte an, in Berufung zu gehen. (jW)