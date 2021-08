Taliban rücken weiter auf Kabul vor

Kabul. Bei ihrem Vormarsch in Afghanistan rücken die Taliban immer näher an die Hauptstadt Kabul heran: Die Islamisten eroberten nun die Provinzhauptstadt Ghasni nur 150 Kilometer vor Kabul, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Die Regierungstruppen haben mittlerweile die Kontrolle über den größten Teil des Nordens und des Westens von Afghanistan verloren. Ghasni südlich von Kabul ist bereits die zehnte Provinzhauptstadt, die binnen einer Woche an die Islamisten fiel. Angesichts dieser Entwicklung boten Unterhändler der Regierung den Vertretern der Taliban am Donnerstag bei Verhandlungen in Doha an, die Macht zu teilen und dafür die Kämpfe zu beenden, wie es aus afghanischen Regierungskreisen hieß. (AFP/jW)