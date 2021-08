Da lacht die LP

Die Musikindustrie in der BRD hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres insgesamt 903,8 Millionen Euro umgesetzt – ein Plus von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Dienstag mit. Marktstärkstes Format bleibt das Audiostreaming, dessen Anteil am Gesamtumsatz nun bei 70,6 Prozent liegt, Downloads tragen nur noch 3,3 Prozent bei. Der Digitalanteil insgesamt liegt bei 78,6 Prozent. Im physischen Bereich schwand der Umsatz der CD weiter (minus 16,4 Prozent). Anders beim Vinyl: Die Schallplatte notierte ein sattes Umsatzplus von 49,5 Prozent und liegt bei einem Marktanteil von 5,9 Prozent. (dpa/jW)