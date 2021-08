Niederlage für Bolsonaro bei Votum

Brasília. Die brasilianische Abgeordnetenkammer hat eine vom extrem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro befürwortete Wahlreform abgelehnt. Statt der benötigten 308 erhielt sie nur 229 Jastimmen. 218 Abgeordnete votierten dagegen, wie aus einer Mitteilung der Kammer am Dienstag (Ortszeit) hervorging. Damit scheiterte eine Verfassungsänderung, nach der die elektronischen Wahlmaschinen mit gedruckten Scheinen ergänzt werden sollten. Zuvor war ein Militärkonvoi am Kongress vorbeigefahren – was Beobachter als Einschüchterungsversuch der Regierung werteten. (dpa/jW)