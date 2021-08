Haft für Staatsvertreter in Saudi-Arabien

Riad. Wegen Korruption sind im Königreich Saudi-Arabien mehrere hohe Staatsvertreter und Geschäftsleute zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. So muss ein Provinzgouverneur für drei Jahre ins Gefängnis, ein Richter und ein Offizier der Zivilverteidigung erhielten zehn Jahre Haft, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstag abend meldete. Die Namen der fast 20 aufgeführten Verurteilten wurden nicht genannt. Noch am Montag hatte die Antikorruptionsbehörde mitgeteilt, in den vergangenen vier Wochen seien mehr als 200 Menschen im Zusammenhang mit Betrug verhaftet worden. (dpa/jW)