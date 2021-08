Schaeffler verkauft Antriebskettengeschäft

Herzogenaurach. Der fränkische Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler trennt sich von seinem Geschäft mit Antriebsketten für Verbrennermotoren. Der seit rund 25 Jahren bei Schaeffler betriebene Bereich zähle inzwischen nicht mehr zum Kerngeschäft, hieß es am Mittwoch zur Begründung für den Schritt. Das Geschäftsfeld werde an den Münchner Finanzinvestor Lenbach Equity Opportunities II gehen. 560 Mitarbeiter an neun Standorten sollen mitsamt dem Management zum neuen Eigentümer wechseln. Auch Schaeffler befindet sich in seiner Automotivesparte in einem Transformationsprozess – weg vom Verbrenner. (dpa/jW)