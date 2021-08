Optik-AG Zeiss will nach Tarif bezahlen

Oberkochen. Der Optikkonzern Zeiss will alle Beschäftigten an seinen deutschen Standorten, für die bislang keine Tarifbindung gilt, künftig nach Tarif bezahlen. Ein gemeinsam von Zeiss und IG Metall unterzeichnetes Eckpunktepapier sieht demnach vor, die Beschäftigten über die jeweiligen regionalen Flächentarifverträge der Metall- und Elektroindustrie einzubinden. Das Eckpunktepapier enthalte neben der Tarifbindung Weichenstellungen in bezug auf Flexibilisierung und Anpassungsmöglichkeiten, die für das zukünftige Wachstum der Zeiss-Gruppe hilfreich sein würden, teilte Zeiss-Personalchef Franz Donner am Mittwoch mit. (dpa/jW)