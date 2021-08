Jemen: Hans Grundberg neuer UN-Vermittler

Mohammed Mohammed/XinHua/dpa Die Angriffe Saudi-Arabiens führten zu einer Hungersnot im Land (Sanaa, 25.2.2020)

New York. Der schwedische Diplomat Hans Grundberg wird Nachfolger des Briten Martin Griffiths als UN-Vermittler für Jemen. Das teilte UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag in New York mit. Grundberg war zuvor EU-Botschafter im Jemen und hat als Diplomat unter anderem auch schon in Schweden, Ägypten, Israel und Brüssel gearbeitet. Sein Vorgänger Griffiths war zuvor zum Leiter des UN-Nothilfebüros Ocha ernannt worden.

Der Krieg im Jemen dauert seit 2015 an, nachdem die Ansarollah (»Huthi«) begonnen haben, weite Teile im Norden des Landes auf der Arabischen Halbinsel zu kontrollieren. Saudi-Arabien startete 2015 mit Verbündeten Luftangriffe gegen die Ansarollah. Diese ließen sich aber nicht zurückdrängen. Der Krieg kostete Zehntausende das Leben, zudem ist ein Großteil der knapp 28 Millionen Bewohner des Jemens auf humanitäre Hilfe angewiesen. (dpa/jW)