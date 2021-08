Moldau: Prowestliche Regierung bestätigt

Aurel Obreja/AP/dpa Präsidentin Sandu verspricht »Reformen« im Land (Chisinau, 11. Juli)

Chisinau. Rund einen Monat nach der Parlamentswahl hat die Republik Moldau eine neue Regierung. Die Mehrheit der 101 Abgeordneten bestätigte am Freitag 13 Ministerinnen und Minister im Amt, wie moldauische Medien berichteten. Damit kann die prowestliche Präsidentin Maia Sandu künftig auf die Unterstützung der Regierung bauen. Ihre Partei Aktion und Solidarität (PAS) hatte bei der Abstimmung am 11. Juli die absolute Mehrheit geholt. Die in den USA ausgebildete Ökonomin Sandu hatte »Reformen« in Aussicht gestellt. Die 49jährige war im vergangenen Jahr zur Präsidentin Moldaus gewählt worden, anschließend setzte sie vorgezogene Parlamentswahl an. (dpa/jW)