Lange Bindung

Madrid. Der spanische Fußballrekordmeister Real Madrid will sich juristisch gegen den Vertrag der spanischen Liga mit der Beteiligungsgesellschaft CVC zur Wehr setzen. Am Dienstag kündigte der Klub eine Klage gegen La-Liga-Chef Javier Tebas und einen CVC-Verantwortlichen an. Der spanische Ligaverband plant, zehn Prozent seiner Anteile zu verkaufen und dafür 2,7 Milliarden Euro einzustreichen. Dieser Vertrag, der auf 50 Jahre ausgelegt ist, sei aber »ohne Wissen« der Madrilenen zustande gekommen, hatte Real mitgeteilt. Man strebt an, eine Verabschiedung des Deals gerichtlich untersagen zu lassen. (sid/jW)