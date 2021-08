Die Krönung

Paris. Der Sensationstransfer ist offenbar perfekt: Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi wechselt ablösefrei zum zahlungskräftigen französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Das bestätigte sein Vater und Manager Jorge laut spanischen Medien am Dienstag. Der 34jährige Messi, der sich mit dem FC Barcelona zuletzt nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte, soll einen Zweijahreskontrakt erhalten. Der Argentinier hatte zuvor 21 Jahre für Barça gespielt. Barcelona hatte am vergangenen Donnerstag Messis Abschied verkündet. Der argentinische Superstar gewann mit dem Klub 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004.

In Paris krönt Messi ein Ensemble aus Superstars. Für PSG spielen u. a. bereits Messis früherer Barça-Kollege Neymar, der französische Stürmer Kylian Mbappé, der argentinische Rechtsaußen Ángel Di María und der italienische Europameister Marco Verratti. Der Klub gehört der katarischen Investorengruppe Qatar Sports Investments, welche immer wieder hohe Millionensummen in den Verein investiert. (sid/jW)