Autoverkäufe in China gesunken

Beijing. Die Pkw-Verkäufe in China sind im Juli weiter zurückgegangen. Auf dem auch für BRD-Autobauer immens wichtigen Markt ist der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gesunken, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Beijing mitteilte. (dpa/jW)