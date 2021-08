Delivery Hero drängt in deutsche Städte

Berlin. Nach einer Pilotphase in Berlin will der Onlinelieferdienst Delivery Hero seine Tochter Foodpanda nun auch in anderen deutschen Städten etablieren. Ab Herbst sollen Radkuriere Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs auch in Frankfurt am Main, München und Hamburg binnen weniger Minuten liefern, wie der im Dax notierte Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Mitte Mai hatte der Konzern ohne Deutschland-Geschäft seine Rückkehr in den Heimatmarkt angekündigt. (dpa/jW)