Moskau beordert mehr Kräfte in Brandregionen

Moskau. Angesichts sich ausbreitender Waldbrände schickt Russlands Präsident Wladimir Putin mehr Einsatzkräfte in die betroffenen Regionen. Dies teilte der Kreml am Dienstag mit. Das Zivilschutzministerium müsse zudem mehr Löschflugzeuge einsetzen. Die Gouverneure sollten auch Vorschläge ausarbeiten, um den Betroffenen besser zu helfen. Die meisten Brände wüten derzeit im Osten des Landes in der Region Jakutien (Republik Sacha) und am Baikalsee. Mehr als 8.000 Helfer seien im Einsatz, teilte die Forstschutzbehörde mit. Sie sprach von landesweit etwa 270 Waldbränden, die auf einer Gesamtfläche von 3,4 Millionen Hektar wüten, etwas weniger als am Vortag. In den kommenden Tagen solle es in dem betroffenen Gebiet Sibiriens trocken, windig und weiter warm bleiben. (dpa/jW)