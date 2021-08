Rückversicherer hält an Gewinnziel fest

München. Der Rückversicherer Munich Re sieht sich trotz hoher Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juli auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2021. Nach einem Milliardengewinn im zweiten Quartal rechnet Vorstandschef Joachim Wenning für das laufende Jahr weiterhin mit einem Überschuss von 2,8 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in München mitteilte. Die Flutkatastrophe in Deutschland und mehreren Nachbarländern dürfte die Munich Re und ihre Erstversicherungstochter Ergo nach Schätzung des Managements mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag »belasten«. (dpa/jW)