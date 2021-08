Inlandstourismus noch nicht erholt

Wiesbaden. Der Tourismus in Deutschland hat im Juni von der schrittweisen Lockerung der Beschränkungen wegen Corona profitiert, ist vom Vorkrisenniveau aber noch weit entfernt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg gegenüber Juni 2020 um 6,1 Prozent auf 30,9 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber Juni 2019 verzeichneten Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten aber 39 Prozent weniger Übernachtungen. Das Verbot touristischer Übernachtungen war im Mai schrittweise aufgehoben worden. (dpa/jW)