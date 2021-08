Luftverkehr erst 2025 wieder erholt

Berlin. Nach dem Einbruch in der Coronakrise fliegen die Menschen erst nach und nach wieder. In diesem Jahr könnte ein Drittel der Verkehrsleistung von 2019 erreicht werden, wenn sich die Erholung fortsetze, wie der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Bei weiteren Impfungen, zurückgehenden Reisebeschränkungen und einer robusten Konjunktur sind demnach 2022 bis zu 80 Prozent der Vorkrisenmengen möglich. »Das Niveau von 2019 würde hingegen erst auf Höhe von 2025 erreicht werden«. (dpa/jW)