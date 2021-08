Wohnimmobilien verteuern sich weiter

Berlin. Häuser und Wohnungen in Deutschland haben sich erneut kräftig verteuert. Im zweiten Quartal stiegen die Preise für Wohnimmobilien um 10,7 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie der Verband deutscher Pfandbriefbanken am Dienstag in Berlin mitteilte. Bei Eigentumswohnungen war der Zuwachs mit 12,9 Prozent demnach noch größer als bei Eigenheimen (plus 10,4 Prozent). In den schon teuren sieben größten Städten Deutschlands fiel der Preisanstieg mit 7,5 Prozent etwas geringer aus. (dpa/jW)