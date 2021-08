Ermittlungen gegen Landrat in Ahrweiler

Koblenz. Die Staatsanwaltschaft in Rheinland-Pfalz prüft, ob der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), seine Verantwortung für den Katastrophenschutz bei der Flut am 14. Juli an ein Mitglied des Krisenstabs delegieren durfte. Darüber informierte ein Sprecher am Dienstag. Pföhler hatte demnach mitgeteilt, die Aufgabe schon vor Jahren an eine dritte Person abgegeben zu haben – jene, die auch am 14. Juli den Katastrophenalarm ausgelöst hatte. Das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Tötung durch Unterlassen richtet sich gegen Pföhler und ein Mitglied des Krisenstabs. (dpa/jW)