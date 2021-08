Automesse: Aktivisten rufen zu Blockaden auf

Berlin. Autogegner haben unter dem Motto »Block IAA – Autokonzerne entmachten, Klima schützen« zu einer Massenaktion gegen die Automesse IAA in München aufgerufen. Für das Aktionsbündnis »Sand im Getriebe« sagte Pressesprecherin Lou Winters am Dienstag: »Im September stellen wir uns dem zerstörerischen Autowahnsinn in den Weg.« Die Autoindustrie versuche zwar, ihr »zukunftsloses Geschäftsmodell am Laufen zu halten«; aber »weder unter sozialen noch unter ökologischen Aspekten sind Elektroautos eine Lösung«, sagte die Sprecherin. Sie kündigte an, ihr Bündnis werde die »IAA in ihrem Ablauf blockieren«. (dpa/jW)